"Начну с хорошего": заразившегося COVID-19 нардепа Шахова выписали из больницы

Новости Украины:Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы.

Больного коронавирусной инфекцией народного депутата Украины Сергея Шахова выписали из больницы, хотя результаты тестирования на наличие COVID-19 остаются неизвестными.

Об этом рассказал Шахов в видео-обращении, опубликованном на его официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

"Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы" – сказал он.

Напомним: