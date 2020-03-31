"Начну с хорошего": заразившегося COVID-19 нардепа Шахова выписали из больницы

Больного коронавирусной инфекцией народного депутата Украины Сергея Шахова выписали из больницы, хотя результаты тестирования на наличие COVID-19 остаются неизвестными.
Об этом рассказал Шахов в видео-обращении, опубликованном на его официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник.
"Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы" – сказал он.
Напомним:
По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22:00 понедельника, 30 марта, в Украине насчитывается 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, и 13 летальных случаев от нее.
В Украине карантинный режим ежедневно обеспечивают около 18 тысяч правоохранителей.
В Украину из Южной Кореи прибыло 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса.
В Украине 22% больных COVID-19 имеют возраст от 50 до 59 лет. Еще 21% - в возрасте от 30 до 39 лет.
Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, что делать гражданам, которых отказываются тестировать на коронавирус Covid-19 в больнице.