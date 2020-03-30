Украина получила дополнительные тесты на COVID-19

Новости Украины:Из Южной Кореи в Украину доставили 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса.

В Украину из Южной Кореи прибыло 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Из города Сеул (Республика Корея) в Украину прибыл самолет о 100 тыс. ПЦР-тестов производства компании SolGent для выявления COVID-19. Поставку осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, которые имеют надлежащие условия для хранения.

По данным ОП, набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут.

Груз доставлен в Украину по инициативе Офиса Президента, координацию осуществлял посол Украины в Республике Корея Александр Горин.