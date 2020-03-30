В США нашли новый способ диагностики COVID-19

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16:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Американские ученые разработали новый тест на коронавирус.

Американская химико-фармацевтическая корпорация Abbott Laboratories разработала тест на коронавирус COVID-19, который показывает результат через пять минут.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

"Компания Abbott Laboratories представила тест на коронавирус, который может определить, заражен ли человек, всего за пять минут. Он настолько маленький и портативный, что его можно использовать почти в любых учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.

По словам вице-президента по исследованиям и разработкам Abbott Diagnostics Джона Фрелса, компания планирует поставлять 50 тыс. тестов в день, начиная со среды.

Молекулярный тест ищет те фрагменты генома коронавируса, которые можно быстро обнаружить. Отмечается, что тщательный поиск, чтобы окончательно исключить инфекцию, может занять до 13 минут.

При проведении теста берется мазок из носа или задней стенки горла. После этого полученные фрагменты смешиваются с химическим раствором, который разрушает вирус и высвобождает его РНК. Затем полученная смесь вводится в систему ID Now - небольшую коробку весом чуть меньше 3,18 кг. Система основана на технологии, которая позволяет идентифицировать и усиливать отдельные последовательности генома коронавируса.

Компания Abbott уже получила разрешение на экстренное использование от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

США пытаются обеспечить достаточное количество тестов для выявления вируса, даже несмотря на то, что вспышка грозит охватить больницы в Нью-Йорке, Калифорнии, Вашингтоне и других штатах.

"Это действительно предоставит огромную возможность лицам, осуществляющим повседневный уход, которым необходимо диагностировать множество инфекций, преодолеть разрыв с нашим тестированием", - заявил Фрелс.

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США, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Тест на коронавирус.
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