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Украина на карантине: нацгвардейцев привлекли следить за порядком

Украина на карантине: нацгвардейцев привлекли следить за порядком
21:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:За соблюдением карантина следят 18 тысячполицейских и нацгвардейцев.

В Украине карантинный режим ежедневно обеспечивают около 18 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщает МВД в Facebook.

"На территории Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Для обеспечения карантинного режима ежедневно на службе находится 18 тысяч правоохранителей – 14,6 тысяч полицейских и почти 3,3 тысячи военнослужащих Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

За время карантина полицейские составили 2967 административных протоколов за нарушение правил карантина и открыли 33 уголовных производства – 19 за нарушение санитарных правил и 14 за нарушение карантинных мероприятий.

Как известно, в Украине ввели сначала до 3 апреля, а потом продлили до 24 апреля карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

В Украине усиливают карантинные меры

Кроме того, во многих городах, в том числе в Киеве, остановлено движение наземного общественного транспорта. Он перевозит только сотрудников предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города. В частности, медиков, спасателей, правоохранителей, специалистов сферы ЖКХ, сотрудников продуктовых магазинов и аптек и др.

В Украине по состоянию на утро 30 марта официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 смертельных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

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Украина, МВД, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Нацгвардия, Covid-19.
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