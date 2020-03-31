Карантин в Украине: Минздрав разрешил работу продуктовых рынков, но есть условия

Новости Бизнеса:В Украине Минздрав разрешил работать рынкам на период карантина, но с определенными ограничениями.

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача от 30 марта.

Согласно документу, осуществлять торговлю пищевыми продуктами может только зарегистрированный оператор рынка при условии соблюдения противоэпидемических мер. Количество посетителей рынка будет ограниченным – один человек на 20 кв. м, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м.

Кроме того, для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 м.

При этом весь персонал рынка и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.