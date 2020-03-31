"Теплые кредиты": В Украине стартовала новая программа на 2020 год

Новости Бизнеса:В Украине Государственное агентство по энергоэффективности начало заключения договоров для выдачи "теплых кредитов" для населения.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению начало процедуру заключения договоров с государственными банками для выдачи "теплых кредитов" на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

"Программа "теплых кредитов", которую ждут тысячи семей и ОСМД, чтобы внедрить энергоэффективные мероприятия, стартует уже в этом году. Для этого Минэкоэнерго утвержден паспорт бюджетной программы, а Госэнергоэффективности начата процедура заключения договоров с государственными банками", - говорится в сообщении.

В соответствии с бюджетным паспорта Минэкоэнерго, на программу выделено 400 млн грн, из них 202,2 млн грн предназначено на возмещение населению расходов, связанных с энергоэффективными мероприятиями, 190 млн грн – на компенсацию расходов ОСМД на термомодернизацию помещений, 7,7 млн грн – на возмещение приобретения негазовых котлов.

Как и в предыдущие годы, в рамках программы украинские семьи смогут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения:

20% суммы кредита на установку твердотопливных котлов (35% – для субсидиантов);

35% – на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

40-70% – на энергоэффективные мероприятия для ОСМД.

"Воспользовавшись такими программами и внедрив энергоэффективные мероприятия, семьи смогут экономить в среднем от 30% до 50% на коммунальных услугах", - отметили в Госэнергоэффективности.

Как и раньше, участники программы могут получить двойную и даже тройную компенсацию, если также присоединятся к одной из местных программ по энергоэффективности.

"Для этого совместно с агентством разработаны и уже работают 128 местных программ удешевления "теплых кредитов". Общая сумма их финансирования в этом году составляет почти 150 млн гривень", - отметили в агентстве.

Как сообщалось, в течение 2014-2019 годов в программе "теплых кредитов" приняли участие около 750 тыс. семей. В общем, за 5 лет все участники инвестировали в энергоэффективность собственного жилья около 8,3 млрд грн и получили около 3 млрд грн возмещения от государства.

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