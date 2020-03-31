Скачать
Вторник, 31.03.2020
ОП: Между регионами уже распределяют 100 тыс корейских ПЦР-тестов
ОП: Между регионами уже распределяют 100 тыс корейских ПЦР-тестов
В Украине для обсервации подготовили десятки гостиниц
В Украине для обсервации подготовили десятки гостиниц
Итальянский футболист поборол коронавирус
Итальянский футболист поборол коронавирус
OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки
OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки

ОП: Между регионами уже распределяют 100 тыс корейских ПЦР-тестов

ОП: Между регионами уже распределяют 100 тыс корейских ПЦР-тестов
16:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине уже начали распределять по регионам более 100 000 корейских ПЦР-тестов.

Тысяча коробок ПЦР-тестов на 100 тысяч тестирований, которые прибыли накануне самолетом из Южной Кореи, уже распределяются между регионами.

В то же время ожидаются поставки еще 100 тысяч ПЦР-тестов, 40 тысяч очков многоразового использования и респираторов высокой степени защиты.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, которые вовлечены в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

Шмыгаль: С апреля медикам в Украине увеличат оплату труда

"Мы должны сделать всё, чтобы в каждой больнице и каждой аптеке были средства защиты как для специалистов, так и для населения. Мы просто должны это сделать", - сказал Президент. 

Отмечается, что доставленный груз уже распределяется по аптекам, и даже если они не обеспечены на 100%, паники нет.

"Респираторы, перчатки, расходные материалы ИВЛ постоянно направляются в больницы. Мы также дополнительно раздаем эти средства военным, Министерству здравоохранения и пограничникам", - заметил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

На совещании также отмечалось, что дополнительно украинское предприятие производит 8 тысяч спецкостюмов, 4 тысячи защитных халатов и 18 тысяч перчаток многоразового использования, и сегодня начнется их отгрузка и отправка в регионы работникам скорой помощи и инфекционных отделений.

Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание

"Мы закроем все потребности в защите тех, кто на передовой - врачей "скорой помощи" и инфекционистов, - то есть врачей, которые непосредственно контактируют и помогают больным COVID-19", - подчеркнул Тимошенко. 

Он также подчеркнул, что в лаборатории будет направлено 12 специальных машин для проведения тестирования, доставка которых в Украину ожидается сегодня.

Кроме того, рассматривается возможность закупки входных рамок с неспиртовим дезинфектором для мест с большим скоплением людей.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Заражение, Коронавирус, ОП, ПЦР-тест.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Правильное питание: вещи, которые не желательно делать после еды
02 Индексация пенсий может состояться уже в апреле
03 Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо
04 Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать
05 Рада проголосовала за "антиколомойский" законопроект: что это означает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Виннице разработали первый в стране протокол лечения от СOVID-19
В Виннице разработали собственный протокол лечения от СOVID-19
&quot;Теплые кредиты&quot;: В Украине стартовала новая программа на 2020 год
"Теплые кредиты": В Украине стартовала программа на 2020 год
Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание
Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание
Премьеры &quot;Морбиуса&quot; и &quot;Охотников за привидениями&quot; перенесли: какие еще фильмы не стоит ожидать в 2020 году
Премьеры "Морбиуса" и "Охотников за привидениями" перенесли: какие еще фильмы не стоит ожидать в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь