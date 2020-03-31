ОП: Между регионами уже распределяют 100 тыс корейских ПЦР-тестов

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине уже начали распределять по регионам более 100 000 корейских ПЦР-тестов.

Тысяча коробок ПЦР-тестов на 100 тысяч тестирований, которые прибыли накануне самолетом из Южной Кореи, уже распределяются между регионами.

В то же время ожидаются поставки еще 100 тысяч ПЦР-тестов, 40 тысяч очков многоразового использования и респираторов высокой степени защиты.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, которые вовлечены в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы должны сделать всё, чтобы в каждой больнице и каждой аптеке были средства защиты как для специалистов, так и для населения. Мы просто должны это сделать", - сказал Президент.

Отмечается, что доставленный груз уже распределяется по аптекам, и даже если они не обеспечены на 100%, паники нет.

"Респираторы, перчатки, расходные материалы ИВЛ постоянно направляются в больницы. Мы также дополнительно раздаем эти средства военным, Министерству здравоохранения и пограничникам", - заметил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

На совещании также отмечалось, что дополнительно украинское предприятие производит 8 тысяч спецкостюмов, 4 тысячи защитных халатов и 18 тысяч перчаток многоразового использования, и сегодня начнется их отгрузка и отправка в регионы работникам скорой помощи и инфекционных отделений.

"Мы закроем все потребности в защите тех, кто на передовой - врачей "скорой помощи" и инфекционистов, - то есть врачей, которые непосредственно контактируют и помогают больным COVID-19", - подчеркнул Тимошенко.

Он также подчеркнул, что в лаборатории будет направлено 12 специальных машин для проведения тестирования, доставка которых в Украину ожидается сегодня.

Кроме того, рассматривается возможность закупки входных рамок с неспиртовим дезинфектором для мест с большим скоплением людей.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

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