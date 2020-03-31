Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание

Проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого уроки для учеников будут транслировать ряд телеканалов, стартует со следующего понедельника.
Об этом в Telegram-канале напомнил Президент Украины Владимир Зеленский.
"Задача государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов", - сообщил Президент.
По его словам, каждое утро в 10:00, с понедельника по пятницу, уроки будут транслировать украинские телеканалы:
5-й класс - Плюсплюс и 112 Украину
6-й класс - ZOOM и NewsOne
7-й класс - ZIK
8-й класс - Индиго и УНИАН
9-й класс - Совет и UA:Культура
10-й класс - UA:Первый
11-й класс - М1
Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
"Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательному контенту всей семьей! Остаемся дома! Учимся дома!" - подчеркнул Глава государства.
Напомним:
По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.
В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.
Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.