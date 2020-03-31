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Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание

Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание
15:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с введением карантина в Украине запустили спецпрограму "Всеукраинская школа онлайн".

Проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого уроки для учеников будут транслировать ряд телеканалов, стартует со следующего понедельника.

Об этом в Telegram-канале напомнил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Задача государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов", - сообщил Президент.

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По его словам, каждое утро в 10:00, с понедельника по пятницу, уроки будут транслировать украинские телеканалы: 

  • 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украину

  • 6-й класс - ZOOM и NewsOne

  • 7-й класс - ZIK

  • 8-й класс - Индиго и УНИАН

  • 9-й класс - Совет и UA:Культура

  • 10-й класс - UA:Первый

  • 11-й класс - М1 

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

"Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательному контенту всей семьей! Остаемся дома! Учимся дома!" - подчеркнул Глава государства.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, Карантин, Заражение, Коронавирус, Владимир Зеленский.
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