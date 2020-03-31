Шмыгаль: С апреля медикам в Украине увеличат оплату труда

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в Украине увеличат оплату медикам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с апреля медикам увеличат оплату труда.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом он сообщил на ежедневном селекторном совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни.

Отмечается, что в ходе совещания был поднят вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты труда.

"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Шмыгаль сообщил, что повышение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

В то же время председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток в Украину снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.

Вместе с тем министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в условиях карантина уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.