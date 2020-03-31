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Аваков: Карантин в Украине продлится минимум 2 месяца, как в Европе

Аваков: Карантин в Украине продлится минимум 2 месяца, как в Европе
14:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МВД

Новости Украины:Карантинные меры в Украине из-за распространения коронавируса продлятся минимум два месяца.

Карантин в Украине может продлиться минимум 2 месяца, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, и там "будем посмотреть". Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", - сказал Аваков в видео-комментарии, распространяемом на различных телеграм- и YouTube-каналах с вечера понедельника, 30 марта.

Напомним, что по всей Украине из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был введен карантин 11 марта, решением Кабинета министров.

25 марта Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну. Таким образом, по мнению Авакова, карантин в Украине может затянуться минимум до 12 мая.

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Кроме того, Кабинет министров продлил учебный год в школах еще на месяц - до 1 июля.

С 27 марта полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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МВД, Арсен Аваков, Коронавирус, Карантин в Украине.
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