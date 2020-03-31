В Виннице разработали первый в стране протокол лечения от СOVID-19

Новости Украины:В Виннице разработали и официально затвердили собственный протокол лечения коронавируса.

В Виннице медики разработали первый в стране собственный протокол лечения от коронавируса. Об этом сообщает департамент охраны здоровья Винницкой ОГА.

"Сейчас в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, поэтому каждая страна имеет свой протокол. Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - основанный на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте. Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, протокол регламентирует медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщила главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз, "в Украине еще разрабатывают единый государственный протокол для лечения больных коронавирусом, Винницкая область уже имеет свой - первый локальный официально утвержденный".

"Инициатором его разработки стала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, которую я возглавляю. Мы разработали его еще 18 марта и сразу выставили в свободный доступ в вайбер-группе эпидемиологического сообщества. То есть, кто из коллег хотел, мог нашими наработками воспользоваться. Знаю, что в Сумах коллеги также то разрабатывали, но утвержден официально пока только наш", - рассказала Укринформу Мороз.

По ее словам, в соответствии с винницким протоколом, для лечения COVID-19 используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, поскольку в состав генома вируса Covid-19 входит часть генома вируса иммунодефицита человека.

"Мы сейчас этот протокол немножко расширяем и дополняем, но базой остается то, что лечение проводится именно с привлечением тех противовирусных препаратов, обладающих хотя бы малой доказательной базой по опыту использования в Корее, Китае, США и Европе. Мы разработали и сегодня уже разошлем в районы критерии легкой и средней тяжести COVID-19 (частоты дыхания, наполнения крови кислородом и т. д.). При средней тяжести протоколом предусматривается назначение комбинации хининсодержащих препаратов и антибиотика азитромицина. Наши зарубежные коллеги сообщают, что это в 80-90% случаев дает возможность выздоровления и обеспечивает предотвращение острой дыхательной недостаточности", - акцентирует Мороз.

Она считает, что несмотря на известную схему, лечение в Италии и Испании менее эффективно, поскольку там отсутствует эпидемиологическая служба как таковая. А жесткие протоколы страховой медицины предусматривают позднюю госпитализацию, поэтому больные попадают в стационар уже тогда, когда начинают задыхаться.

Кроме того, высокая летальность COVID-19 в этих странах вызвана еще и массовым пребыванием пожилых людей в учреждениях гериатрического типа, где пациенты из группы риска заражают друг друга.

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

По состоянию на утро количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 по всему миру составляет 788 041, число смертей - 37 877, а выздоровели сейчас уже 166 411 человек.