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В Виннице разработали первый в стране протокол лечения от СOVID-19

В Виннице разработали первый в стране протокол лечения от СOVID-19
14:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Виннице разработали и официально затвердили собственный протокол лечения коронавируса.

В Виннице медики разработали первый в стране собственный протокол лечения от коронавируса. Об этом сообщает департамент охраны здоровья Винницкой ОГА.

"Сейчас в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, поэтому каждая страна имеет свой протокол. Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - основанный на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте. Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, протокол регламентирует медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Как сообщила главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз, "в Украине еще разрабатывают единый государственный протокол для лечения больных коронавирусом, Винницкая область уже имеет свой - первый локальный официально утвержденный".

"Инициатором его разработки стала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, которую я возглавляю. Мы разработали его еще 18 марта и сразу выставили в свободный доступ в вайбер-группе эпидемиологического сообщества. То есть, кто из коллег хотел, мог нашими наработками воспользоваться. Знаю, что в Сумах коллеги также то разрабатывали, но утвержден официально пока только наш", - рассказала Укринформу Мороз.

По ее словам, в соответствии с винницким протоколом, для лечения COVID-19 используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, поскольку в состав генома вируса Covid-19 входит часть генома вируса иммунодефицита человека.

"Мы сейчас этот протокол немножко расширяем и дополняем, но базой остается то, что лечение проводится именно с привлечением тех противовирусных препаратов, обладающих хотя бы малой доказательной базой по опыту использования в Корее, Китае, США и Европе. Мы разработали и сегодня уже разошлем в районы критерии легкой и средней тяжести COVID-19 (частоты дыхания, наполнения крови кислородом и т. д.). При средней тяжести протоколом предусматривается назначение комбинации хининсодержащих препаратов и антибиотика азитромицина. Наши зарубежные коллеги сообщают, что это в 80-90% случаев дает возможность выздоровления и обеспечивает предотвращение острой дыхательной недостаточности", - акцентирует Мороз.

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Она считает, что несмотря на известную схему, лечение в Италии и Испании менее эффективно, поскольку там отсутствует эпидемиологическая служба как таковая. А жесткие протоколы страховой медицины предусматривают позднюю госпитализацию, поэтому больные попадают в стационар уже тогда, когда начинают задыхаться.

Кроме того, высокая летальность COVID-19 в этих странах вызвана еще и массовым пребыванием пожилых людей в учреждениях гериатрического типа, где пациенты из группы риска заражают друг друга.

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

По состоянию на утро количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 по всему миру составляет 788 041, число смертей - 37 877, а выздоровели сейчас уже 166 411 человек.

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Винница, Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Протокол лечения.
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