Коронавирус в Киеве: увеличилось количество заболеваний Сovid-19

Новости Украины:В Киеве по состоянию на 31 марта официально подтверждены 107 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки коронавирус подтвержден у пяти человек, всего в столице инфицированных Сovid-19 107 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"За минувшие сутки в Киеве вирус затронул еще пятерых человек", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в полдень вторника.

По его словам, всего в Киеве лабораторно подтвержден диагноз у 107 человек.

Кличко сообщил, что заболели четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина – медицинский сотрудник – возрастом 55 лет.

"Один из пациентов находится в Александровской больнице, четверо находятся дома на самолечении", - уточнил мэр Киева.

Также он сообщил, что на сегодняшний день экспресс-тестами в столице протестировано 1,9тыс человек.

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Минздрав обновил алгоритм оказания стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Стационарное лечение предоставляется больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности, а также пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.

Условия въезда в Киев транспортных средств и граждан на время противоэпидемических ограничений и введенный ими запрет въезда в Киев на время противоэпидемических ограничений касается только автобусов межобластного и междугородного сообщения, и не распространяется на легковые автомобили.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.