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COVID-19: Минздрав уточнил, кого точно будут госпитализировать

COVID-19: Минздрав уточнил, кого точно будут госпитализировать
12:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Министерство здравоохранения обновило алгоритм, по которому оказывается медицинская помощь заболевшим коронавирусной болезнью COVID-19.

Министерство здравоохранения обновило алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с COVID-19, сообщило ведомство в Facebook.

Согласно сообщению, стационарное лечение должно обязательно предоставляться больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности; пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений (с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями).

Кроме того, определен алгоритм медицинской сортировки: по тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия медицинской помощи и наличием ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с коронавусом.

Как распространяется коронавирус в Украине: СНБО создали карту

Всем пациентам с коронавирусом, находящимся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

Помимо этого, беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

Все алгоритмы основываются на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Минздрав, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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