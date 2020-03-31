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Власти Киева разъяснили правила въезда в столицу во время карантина

Власти Киева разъяснили правила въезда в столицу во время карантина
11:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Запрет на въезд в Киев пока распространяется только на автобусы пригородного, межобластного и междугородного сообщения.

Условия въезда в Киев транспортных средств и граждан на время противоэпидемических ограничений и введенный ими запрет въезда в Киев на время противоэпидемических ограничений касается только автобусов межобластного и междугородного сообщения, и не распространяется на легковые автомобили, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"В частности, до 24 апреля (включительно) запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Также запрещен заезд на территорию автостанций автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении, и реализация владельцами автостанций билетов автомобильным перевозчикам, которые выполняют такие перевозки", - говорится в обнародованном во вторник утром сообщении.

При этом, подчеркивают в горадминистрации, запрет пока не распространяется на легковые автомобили.

"Въезд на территорию города Киева и выезд из нее частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, осуществляющими перевозки пассажиров, осуществляются через контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из города Киева. Отдельный порядок въезда предусмотрено Кабинетом министров Украины для служебных и арендованных автобусов", - говорится в информации.

Соответствующим распоряжением (№2 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации) установлено проведение температурного контроля водителя и пассажиров транспортных средств. Термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - будет обязательной.

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В случае выявления у водителя или пассажиров признаков острых респираторных заболеваний, такие граждане направляются на лечение или самоизоляцию.

"Граждане, въезжающие в столицу и вернувшиеся из стран (территорий) заражения COVID-2019, должны предоставить информацию о месте, дате пребывания и возвращения, контактную информацию и информацию о лицах, с которыми находились в контакте на "горячую линию" Контактного центра города Киева 15-51. Также такие граждане должны предоставить письменное информированное согласие на проведение противоэпидемических и/или профилактических мероприятий по месту жительства на пребывание в карантине (самоизоляции)", - говорится в сообщении.

Граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, во всех общественных местах.

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Киев, КГГА, Коронавирус, Въезд в Киев, Карантин в Киеве.
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