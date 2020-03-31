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НБУ перечислит в бюджет 42,7 миллиарда прибыли

НБУ перечислит в бюджет 42,7 миллиарда прибыли
15:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Совет Национального банка утвердил прибыль регулятора за 2019 год в размере 42,7 млрд грн для перечисления в госбюджет.

Совет НБУ утвердил распределение прибыли Национального банка за 2019 год в объеме 43,3 млрд грн; из них 42,7 млрд грн будет перечислено в госбюджет, а остальное пойдет на формирование резервов собственного капитала НБУ.

Об этом сообщил председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин в Facebook.

"Утвердить распределение прибыли Национального банка Украины за 2019 год, одобренной решением Правления Национального банка Украины от 19 марта 2020 года №194-рш, в сумме 43 303 252 678,27 грн, по следующим направлениям:

формирование общих резервов собственного капитала Национального банка Украины – 580 769 745,29 грн;

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обязательства Национального банка Украины перед Государственным бюджетом Украины по 2019 год– 42 722 482 932,98 грн", - написал Данилишин.

Нацбанк по итогам 2019 года перечислит в госказну более 42 млрд грн - на 2 млрд грн больше, чем предусмотрено в законе о госбюджете на 2020 год.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 31 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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НБУ, Бюджет, Богдан Данилишин, Совет НБУ, Прибыль НБУ.
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