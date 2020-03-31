Борьба с COVID-19: Германия выделит 150 млн евро для Украины

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса Германия выделит Украине 150 млн евро на борьбу с заболеванием.

Украина договорилась с Германией о перенаправлении 150 миллионов евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с коронавирусом.

К такому соглашению пришли президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора, сообщает Офис президента Украины.

"Стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, которые принимаются в обеих странах с целью противодействия пандемии. Было решено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности, в части медицинских стандартов, которые внедряются для лечения болезни", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что федеральный канцлер положительно отметила принятие законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ относительно новой программы сотрудничества. Также речь шла о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского Союза и Мирового банка.

Кроме того, Владимир Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о ситуации на Донбассе. Были также обсуждены результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате".

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

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