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В Украине для обсервации подготовили десятки гостиниц

В Украине для обсервации подготовили десятки гостиниц
15:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Уже подготовлено 61 учреждение для обсервации прибывающих из-за рубежа, им будет делать ПЦР-тесты на 5-6-й день после вылета.

В Украине уже готово 61 учреждение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь во вторник на ежедневном селекторном совещании Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в работу по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Президент обратил внимание на то, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей. "Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно – для комфортного проживания", - подчеркнул он.

Секретарь координационного совета при президенте по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в эти гостиницы и санатории уже направлены защитные очки, костюмы и маски для прибывающих людей.

Дополнительно обсудили процедуру ротации людей, которые прибывают на обсервацию. Было решено, что им делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. "При условии отрицательного результата, то есть отсутствия инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой", - отмечается в сообщении.

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На совещании также обсуждался вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставления им гарантий работы и соответствующей оплаты.

"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", - указал Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в условиях карантина уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

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Карантин, Коронавирус, Санатории, Обсервація, ПЦР-тесты.
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