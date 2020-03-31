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Черногория вводит комендантский час из-за коронавируса

Черногория вводит комендантский час из-за коронавируса
11:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Черногории ввели режим комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса.

Черногорские власти приняли решение в рамках усиления мер безопасности, направленных против распространения COVID-19, ввести на всей территории страны комендантский час. Об этом сообщает RTCG.

"Национальный координационный орган Черногории в понедельник вечером принял новые временные меры. Они включают запрет выхода с мест проживания с 19 по 5:00 с понедельника по пятницу и с 13 часов субботы до 5:00 понедельника", - говорится в сообщении.

Исключения предусмотрены только для работников служб, выполняющих регулярные задачи и предоставляющих услуги государственного значения.

Также на время действия комендантского часа разрешается выход на улицу для выгула домашних животных, но не более чем на 60 минут.

За нарушение ограничений грозит уголовная ответственность.

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Напомним, что черногорская полиция отправила командующего военно-морскими силами Черногории Веско Томановича в принудительный карантин за нарушение режима самоизоляции. Также из-за нарушения карантина в городе Будва был на 3 суток арестован православній священник.

Как известно, в Черногории на данный момент 91 подтвержденный случай COVID-19, в числе которых 1 - летальный. Нужно отметить и то, что именно Черногория стала последней европейской державой, где вирус был выявлен.

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Комендантский час, Черногория, Коронавирус.
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