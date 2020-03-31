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ПЦР-тесты и средства защиты: В Украину прибыл самолет с новой партией

ПЦР-тесты и средства защиты: В Украину прибыл самолет с новой партией
20:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса Украина договорилась с Китаем о поставках ПЦР-тестов.

В Украину прибыл самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

"В Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, после прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины.

Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы.

Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.

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Офис президента Украины, который осуществлял организацию доставки медицинского груза для системы здравоохранения, также способствовал ввозу в Украину экспресс-тестов и медицинских средств, закупленных отечественными предпринимателями, подчеркнули в пресс-службе.

Как напомнили в пресс-службе, 30 марта из Республики Корея в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Тест-системы доставили в инфекционные лаборатории всех областей страны.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, Китай, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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