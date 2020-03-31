Бесплатные поезда для медиков: "Укрзализныця" запустила социальную программу

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в Украине компания "Укрзализныця" запустила спецпрограму для перевозок медиков.

"Укрзализныця" запустила социальную программу по бесплатному подвозу медиков служебными поездами в связи с распространением респираторного заболевания COVID-19.

Как сообщила пресс-служба компании, все расходы по организации перевозок компания берет на себя и проезд для медиков будет бесплатным.

Отмечается, что вопрос подвоза медиков уже согласован с Министерством инфраструктуры Украины.

"Предварительный перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти. Основанием для проезда медиков является служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий работу в медицинском учреждении. Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что расписание движения служебных поездов "Укрзализныци" будет предоставляться органам местной власти для доведения до сведения работников медицинских учреждений.

Для уточнения графика движения поездов можно обращаться по телефону горячей линии "Укрзализныци" - 0800503111 и в Messenger официальной страницы "Укрзализныци" в Facebook.

Как сообщалось ранее "Укрзализныця" получила согласование Министерства инфраструктуры на курсирование служебных поездов для железнодорожников, задействованных в обеспечении непрерывных производственных процессов и безопасности движения.

С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также ограничила работу ж/д вокзалов.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.