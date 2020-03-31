Демонтируют детские площадки: В тернополе усилили карантинные меры

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Тернополе ужесточили ограничения на время карантина.

В Тернополе городской штаб по борьбе с коронавирусом сегодня на своем заседании ужесточил ограничения на время карантина.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, в частности штабом запрещено пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной громады групп больше двух человек (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад).

Также запрещено пребывание на улицах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детей от 14 до 18 лет - без ведома родителей или опекунов.

Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручено при наличии технической возможности демонтировать отдельные элементы конструкций детских площадок на период карантина и обеспечить их ответственное хранение.

Управление развития спорта и физической культуры обязали закрыть все спортивные площадки, имеющие ограждения.

Как сообщалось, в выходные в связи с потеплением парки города были заполнены отдыхающими. Также много детей и молодежи было на детских или спортивных площадках.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.