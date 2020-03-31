О коронавирусе: какая группа крови более уязвима к COVID-2019

Новости шоу бизнеса:Как оказалось, самой уязвимой для коронавируса можно считать вторую группу крови.

Самый большой риск заразиться коронавирусом COVID-2019 у людей с группой крови А(II).

Об этом заявил врач Евгений Комаровский в соответствующем видео на своем Youtube-канале. По его словам, эта информация удивительная, но правдивая. Сам медик перепроверил ее несколько раз.

"Подтверждается, что люди с группой крови А(II) имеют более высокий риск заражения коронавирусом. И это независимо от пола и возраста", – подчеркнул Комаровский.

Примечательно, что китайские врачи также ранее заявляли, что люди со II группой крови более уязвимы перед COVID-19, а наиболее устойчивы – с I.

Напомним, ранее мы писали о легких симптомах коронавируса, которые не стоит игнорировать.