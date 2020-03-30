Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать

Новости шоу бизнеса:Существуют шесть легких симптомов COVID-19, которые нельзя игнорировать.

Представители организации Public Health England настоятельно рекомендуют ограничить контакты и изолироваться дома при любых возможных симптомах заражения коронавирусной инфекции COVID-19, пусть даже слабых и позволяющих оставаться на ногах, быть активным.

"Нахождение дома является лучшим способом контролировать распространение вируса", - заявили эксперты.

Они напомнили, что двумя наиболее распространенными симптомами заражения коронавирусом и развития COVID-19 являются эпизоды продолжительного кашля (повторяющиеся несколько раз в день), а также высокая температура с ознобом.

К более легким симптомам, которые нельзя игнорировать, специалисты отнесли следующие изменения:

потеря обоняния, вкусовых качеств;

физическая усталость;

когнитивные нарушения – умственная заторможенность, раздражительность, апатия и сонливость;

отсутствие аппетита, неспособность доесть привычную порцию;

дискомфорт в животе;

покрасневшие глаза.

Медики призывают всех, у кого проявляются даже легкие симптомы недомогания, оставаться дома в течение 7 дней, поддерживая режим самоизоляции.