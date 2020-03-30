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Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать

Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать
20:36 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Существуют шесть легких симптомов COVID-19, которые нельзя игнорировать.

Представители организации Public Health England настоятельно рекомендуют ограничить контакты и изолироваться дома при любых возможных симптомах заражения коронавирусной инфекции COVID-19, пусть даже слабых и позволяющих оставаться на ногах, быть активным.

"Нахождение дома является лучшим способом контролировать распространение вируса", - заявили эксперты.

Они напомнили, что двумя наиболее распространенными симптомами заражения коронавирусом и развития COVID-19 являются эпизоды продолжительного кашля (повторяющиеся несколько раз в день), а также высокая температура с ознобом.

Как проявляется легкая форма коронавируса? Ответ медиков

К более легким симптомам, которые нельзя игнорировать, специалисты отнесли следующие изменения:

  • потеря обоняния, вкусовых качеств;

  • физическая усталость;

  • когнитивные нарушения – умственная заторможенность, раздражительность, апатия и сонливость;

  • отсутствие аппетита, неспособность доесть привычную порцию;

  • дискомфорт в животе;

  • покрасневшие глаза.

Covid 19: как протекает болезнь по дням

Медики призывают всех, у кого проявляются даже легкие симптомы недомогания, оставаться дома в течение 7 дней, поддерживая режим самоизоляции. 

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Здоровье, Симптомы, Коронавирус, Симптомы коронавируса, Covid-19.
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