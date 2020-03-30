Covid 19: как протекает болезнь по дням

Новости шоу бизнеса:Медики рассказали, как протекает коронавирусная инфекция по дням.

Проявления COVID-19 расписали европейские врачи.

Медики всего мира сошлись во мнении, что коронавирус все же очень похож по своим проявлениям на сезонный грипп, сопровождающийся температурой 38 - 39 °С. Четкого разделения по симптоматике не существует, это можно сделать только с помощью тест-анализа.

К счастью, для многих людей заболевание пройдет в легкой форме, напоминающей простуду. Симптомы коронавируса проявляются у человека по-разному в инкубационный период на протяжении от 5 до 22 дней. Чаще, на 3-5 день. Коронавирусная инфекция изменяется в организме человека и начинает поражать органы, лишь размножившись.

В первый день в большинстве случаев поднимается температура, появляются слабость, озноб, быстрая утомляемость, постоянное желание спать, которое может сопровождаться невозможностью уснуть. Больного мучает кашель, ощущается першение в горле, лихорадочные ощущения, боль в мышцах, глазах, головная боль. Иногда это может дополняться диареей, рвотой, резями в животе и тошнотой.

Если иммунитет слабый, может сразу появиться затрудненность дыхания, описываемая больными, как "невозможность глубоко вдохнуть".

2-7 день: симптомы сохраняются, температура может подниматься и спадать после приема жаропонижающих. Дыхание становится все более затрудненным из-за проникновения инфекции в легкие. Хроническая усталость нарастает.

8 день является переломным. Если заболевание протекает в легкой форме – наступает улучшение состояния. Если в тяжелой, легкие перестают нормально функционировать, и наступает кислородное голодание. Требуется экстренная медицинская помощь с применением аппарата искусственной вентиляции легких.

9-11 день в легких случаях наступает выздоровление. В тяжелых – тоже постепенное улучшение состояние, сопровождающееся болью в животе.

12-14 день температура уже не повышается, но покашливание может продлиться еще некоторое время, как и повышенная утомляемость.

15-22 день наступает полное выздоровление.

Стоит обратить внимание, что улучшение состояние на 14 день еще не свидетельствует о полной победе над COVID-19. Он еще может вернуться. Именно с этим фактом связаны подозрения, что коронавирус не дает иммунитета. У заболевших в некоторых случаях может наступить повторное ухудшение состояния.