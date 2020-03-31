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"Антикоронавирусная" работа президента и ОП: Ермак назвал два основных направления

"Антикоронавирусная" работа президента и ОП: Ермак назвал два основных направления
16:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В Украине Андрей Ермак провел брифинг, в рамках которого озвучил основные направления в работе по противодействию коронавируса.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о двух основных направлениях работы президента и его офиса по противодействию распространению коронавируса. 

Об этом он сообщил во время брифинга.

Говоря о ситуации в Украине с коронавирусом, Ермак отметил, что президент ежедневно лично проводит совещания в режиме видеоконференции штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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"Каждый день мы имеем оперативную информацию. Проходят эти брифинги в двух форматах: первый формат - с руководителями правительства, парламента, соответствующих министерств и другой формат - с участием руководителей областных государственных администраций и мэров городов. То есть, президент и Офис президента каждый день имеют самую оперативную, самую последнюю информацию и реагируют на любые изменения, возникающие вопросы", - отметил Ермак.

Он добавил, что работа концентрируется на двух основных направлениях.

"Это обеспечение готовности нашей инфраструктуры, наших от больших до маленьких городков по этой ситуации, если кто-то из наших граждан начинает болеть. Чтобы максимально оперативно можно было проверить, установить диагноз. И если есть подтверждение диагноза именно коронавируса, - оказать всю необходимую медицинскую помощь", - пояснил руководитель ОП.

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Говоря о втором направление работы, Ермак напомнил, что в последние недели тысячи граждан вернулись в Украину из других государств.

"Вернулись и из городов, где сегодня есть очаги вспышки коронавируса. Поэтому, безусловно, для власти очень важным является вопрос об обсервации этих людей и предоставлении всего необходимого для того, чтобы проконтролировать состояние их здоровья. И если, не дай Бог, кто-то из них имеет признаки коронавируса, - пройти тестирование и тоже обеспечить соответствующее лечение", - отметил он.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, Заболевание, Карантин, Брифинг, Заражение, Коронавирус, Андрей Ермак.
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