Карантин в городе: Ивано-Франковск будет закрыт на въезды

Новости Украины:В Ивано-Франковске со 2 апреля заработают контрольно-пропускные пункты на въездах в город.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что город из-за коронавируса со 2 апреля ограничивает въезд.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, которое транслировалось на странице Марцинкива в Facebook.

"Организовать и обеспечить установленные законом и порядком функционирование и работу контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию города Ивано-Франковска. В частности, обеспечив обязательно температурный скрининг и ограничив въезд в город с 00 часов 2 апреля, то есть с четверга", - отметил городской голова.

Он подчеркнул, что для выполнения данного решения просит задействовать Нацгвардию.

В то же время, патрульная полиция должна с 1 апреля обеспечить в Ивано-Франковске ограничение пользования детскими, игровыми и спортивными площадками на время действия карантина. В этот период в городе вводится ограничение на посещение парковых и рекреационных зон, запрещено распитие на улице алкогольных напитков и разведение костров.

Власти Ивано-Франковска советуют жителям сел и райцентров Прикарпатья без надобности не посещать в период карантина областной центр.

Как сообщалось, на Прикарпатье лабораторно подтверждены 45 случаев заболевания COVID-19, из которых три летальных. В частности, коронавирус подтвердили у 16 жителей Ивано-Франковска.

По состоянию на 31 марта в Украине зарегистрировано 549 случаев COVID-19, из них 13 летальных.

По данным Worldometer, количество подтвержденных случаев СOVID-19 в мире составляет 788 041, из них летальных 37 877, выздоровели 166 411 человек.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.