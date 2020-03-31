В Черкасской области четверо врачей заразились на коронавирус

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Черкасской области в Каменке на коронавирус заразились четверо медработников.

В Каменке на Черкасщине, где зафиксировано 28 случаев коронавируса, четверо заболевших - врачи. В настоящее время проводится эпидрасследование причин такой ситуации.

Об этом рассказал в видеокомментарии председатель Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар.

"В Каменке заболели четыре врача. Этот факт требует пристального внимания. Мы хотим разобраться, сами ли врачи пренебрегали средствами защиты или были недоработки со стороны администрации больницы. Поэтому с сегодняшнего дня там работает противоэпидемическая комиссия, они предоставят свое заключение, и мы отреагируем на эти факты", - отметил Боднар.

Он призвал врачей ответственно относиться к личной безопасности.

Касательно одного из больных из Каменки он рассказал, что тот проживал вместе с семью другими членами семьи. Результаты ПЦР-теста у родственников больного оказались отрицательными. Самого пациента с легкой формой болезни госпитализировали в инфекционную больницу.

По словам Боднара, с 26 марта жителям Черкасщины проведено 345 ПЦР-тестов. За последние сутки - 188 анализов, все показали отрицательный результат.

Как сообщается на сайте Каменского городского совета, с 28 марта в городе предпринимается ряд мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По решению городской комиссии ТЭБ и ЧС закрыты две дороги в город, а на четырех других выездах из Каменки создан КПП, на которых водителям и пассажирам транспортных средств проводят температурный скрининг и рассказывают о правилах противоэпидемической безопасности.

Кроме того, ограничили передвижение транспорта и жителей по городу с 21.00 по 06.00, усилили контроль за противоэпидемилогическими мерами в торговле и на производстве и т.п..

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.