Коронавирус в Черкасской области: Медики зарегистрировали уже полсотни зараженных

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Черкасской области зафиксировали уже полсотни случаев заражения.

На сегодня, 31 марта, в Черкасской области 50 инфицированных коронавирусом человек.

Состояние всех удовлетворительное.

Об этом сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар.

География обнаружения вируса по области такова:

Черкассы - 10

Умань - 6

Каменка - 28

Канев - 1

Лысянка - 1

Шпола - 3

Городище - 1

"За последние сутки мобильные бригады собрали 188 образцов для исследования методом ПЦР. Все - отрицательные", - отметил Боднар.

Также Боднар остановился на резонансном случае в Каменке. Сейчас там проводят эпидемиологическое расследование. Контактное лицо, которому диагностировали COVID-19, и которое проживало с семью членами семьи в одной квартире, было госпитализировано.

Ранее сообщалось, что бизнес Черкасской области собрал 18 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производитель курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.

Кроме того, МХП реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.