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В Харькове силовики "накрыли" мошенников, которые незаконно продавали маски (Фото и видео)

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В Харькове силовики "накрыли" мошенников, которые незаконно продавали маски (Фото и видео)
14:51 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

Новости Украины:В Харькове иностранцу продали медицинские маски в количестве 300 тыс. штук за бесценок: чуть дороже одной гривны за штуку.

В Харькове махинаторы продали иностранцу более 300 000 медицинских масок по цене чуть более 1 грн за штуку. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Рыночная же цена этой партии - почти 61 млн грн.

"Подозреваемыми в махинациях с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах оказались работники двух харьковских предприятий. По заниженной цене они реализовали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 000 средств защиты дыхания", - отметили в пресс-службе.

Суд санкционировал проведение обысков на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях.

По подозрению в уклоненииот уплаты налогов в особо крупных размерах суд санкционировал проведение обысков на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях.

Как следствие, обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карты, ноутбуки, USB накопители, образцы масок, денежные средства в сумме 243 тыс. долл. и 14,5 тыс. евро.

Кабмин: Конфискованные медицинские костюмы, маски и перчатки передадут больницам

Напомним, что с 12 марта в Украине запрещен экспорт и реэкспорт медицинских масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты. Запрет будет действовать до 6 июля.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Волынской области предупредили попытку незаконного вывоза из страны партии медицинских халатов.

Государственная таможенная служба остановила попытки контрабанды 135 тыс. масок разных видов из Украины.

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Харьков, Контрабанда, Госпогранслужба, Маски.
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