Глава ГТС Нефедов: Медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды

Новости Украины:Нефедов рассказал о самом популярном товаре для контрабанды.

Государственная таможенная служба остановила попытки контрабанды 135 тыс. масок разных видов из Украины

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефедов на своей странице в соцсети Фейсбук.

"У нас за эти выходные маски стали наиболее популярным товаром для контрабанды, больше даже, чем сигареты", - сообщил Нефедов.

Среди предотвращенных случаев контрабанды, глава ГТС отметил:

На Ягодине остановили вывоз 20 тыс. масок, скрытых в обшивке автомобиля;

на Шегинях задержали 28 тыс. масок, которыми напаковали весь салон авто;

на Рава-Русской гражданин Польши пытался вывезти 11 тыс. масок;

в Херсонском аэропорту остановили вывоз 21 тыс. масок, которые могли улететь в Израиль;

и опять таки на Ягодине остановили вывоз 50 тыс. масок в Швейцарию.

"Такой вот бизнес на коронавирусе. Если бы пешие переходы работали, убежден, мы бы увидели и "маски-пиджаков". Напоминаю, что Правительство временно ограничило экспорт товаров противоэпидемического назначения, в числе которых медицинские маски", - подытожил Нефедов.

Напомним, Государственная таможенная служба Украины в 2019 году проиграла в судах 85% дел против контрабандистов.