Глава ГТС Нефедов: Медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды

Государственная таможенная служба остановила попытки контрабанды 135 тыс. масок разных видов из Украины
Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефедов на своей странице в соцсети Фейсбук.
"У нас за эти выходные маски стали наиболее популярным товаром для контрабанды, больше даже, чем сигареты", - сообщил Нефедов.
Среди предотвращенных случаев контрабанды, глава ГТС отметил:
"Такой вот бизнес на коронавирусе. Если бы пешие переходы работали, убежден, мы бы увидели и "маски-пиджаков". Напоминаю, что Правительство временно ограничило экспорт товаров противоэпидемического назначения, в числе которых медицинские маски", - подытожил Нефедов.
Напомним, Государственная таможенная служба Украины в 2019 году проиграла в судах 85% дел против контрабандистов.