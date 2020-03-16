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Глава ГТС Нефедов: Медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды

Глава ГТС Нефедов: Медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды
14:03 Сегодня Телеграф Максим Нефедов в Фейсбук Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нефедов рассказал о самом популярном товаре для контрабанды.

Государственная таможенная служба остановила попытки контрабанды 135 тыс. масок разных видов из Украины

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефедов на своей странице в соцсети Фейсбук.

"У нас за эти выходные маски стали наиболее популярным товаром для контрабанды, больше даже, чем сигареты", - сообщил Нефедов.

Среди предотвращенных случаев контрабанды, глава ГТС отметил: 

  • На Ягодине остановили вывоз 20 тыс. масок, скрытых в обшивке автомобиля;
  • на Шегинях задержали 28 тыс. масок, которыми напаковали весь салон авто;
  • на Рава-Русской гражданин Польши пытался вывезти 11 тыс. масок;
  • в Херсонском аэропорту остановили вывоз 21 тыс. масок, которые могли улететь в Израиль;
  • и опять таки на Ягодине остановили вывоз 50 тыс. масок в Швейцарию.

"Такой вот бизнес на коронавирусе. Если бы пешие переходы работали, убежден, мы бы увидели и "маски-пиджаков". Напоминаю, что Правительство временно ограничило экспорт товаров противоэпидемического назначения, в числе которых медицинские маски", - подытожил Нефедов. 

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Напомним, Государственная таможенная служба Украины в 2019 году проиграла в судах 85% дел против контрабандистов.

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Контрабанда, Максим Нефедов, Медицинские маски.
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