Скачать
Вторник, 10.03.2020
НБУ об ослаблении гривни: Ситуация сложилась под влиянием психологического фактора
НБУ об ослаблении гривни: Ситуация сложилась под влиянием психологического фактора
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера

Таможня против контрабандистов: ГТС катастрофично "не везет" в судах

Таможня против контрабандистов: ГТС катастрофично "не везет" в судах
16:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Максим Нефедов заявил, что в прошлом году таможня в судах проиграла 85% дел против контрабандистов.

Государственная таможенная служба Украины в 2019 году проиграла в судах 85% дел против контрабандистов.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефедов в эфире радио "НВ".

"За 2019 год таможня проиграла в судах 85% дел против таких контрабандистов, которые занижают стоимость. Потому что с формальной юридической точки зрения у них все хорошо: они говорят, что им повезло купить телефон iPhone за 10 долларов, почему таможня считает, что он должен стоить столько, сколько указано на сайте Apple? Далее они идут в суд и далее иногда наша самая честная Фемида в мире говорит: есть контракт на одну страницу, нужно возвращать деньги этим удачливым бизнесменам", - сказал Нефедов.

Нефедов: Если не будет понимания с новым Кабмином, готов уйти

По его словам, сейчас наблюдается очень существенный рост объемов импорта потребительских товаров, что свидетельствует о снижении контрабанды.

"Поскольку мне сложно поверить, что украинцы стали покупать не по одному телефону, а по три, это значит, что часть перевозимых в "серую" телефонов теперь декларируется, но наша борьба не заканчивается", - подчеркнул глава Таможенной службы.

Как сообщалось ранее, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Государственная таможенная служба Украины в январе-феврале текущего года провалила план таможенных поступлений в госбюджет, а также не ликвидировала полностью контрабанду.

"Таможню в нокаут": Зеленский не доволен работой ГТС

По словам Зеленского, за два месяца текущего года невыполнение доходов госбюджета Украины составило почти 16 млрд грн, из которых 13 млрд грн - недопоступления от таможни.

В свою очередь, в Таможенной службе объяснили недопоступление снижением объемов налогооблагаемого импорта сырьевых товаров и укреплением гривни, а на данные факторы ведомство не влияет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Таможня, ГТС, Суд, Контрабанда, Госпогранслужба, ДФС, Максим Нефедов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
02 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
03 Назван орех, который защищает от вирусных инфекций
04 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
05 Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардеп Федина: Дестабилизация в стране не входит в мои интересы
Дестабилизация в стране не входит в мои интересы - Федина
Опасный коронавирус: МАУ последовала рекомендациям правительства
МАУ последовала рекомендациям правительства
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса
Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь