Скачать
Пятница, 06.03.2020
Нардепа проверяют на коронавирус, он сегодня выступал в Раде
Нардепа проверяют на коронавирус, он сегодня выступал в Раде
В зоне ООС подорвалась БМП: один военный погиб, еще трое ранены
В зоне ООС подорвалась БМП: один военный погиб, еще трое ранены
Усик может существенно повлиять на планы Хирна
Усик может существенно повлиять на планы Хирна
ТОП 3 полезные практики на исполнение желаний в марте
ТОП 3 полезные практики на исполнение желаний в марте

Нефедов: Если не будет понимания с новым Кабмином, готов уйти

Нефедов: Если не будет понимания с новым Кабмином, готов уйти
16:08 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости Украины:Глава гостаможенной службы готов покинуть свой пост если новое правительство не будет разделять его виденье реформ.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов готов уйти с должности, если новое правительство не разделяет его видение реформ на таможне.

Об этом он заявил в интервью Радио НВ.

"У меня будут соответствующие встречи с новым министром финансов, с премьер-министром Украины, по результатам которых, наверное, они будут принимать решения и я буду принимать решение, можем ли мы работать как команда", — сказал Нефедов. Он добавил, что, по процедуре, после смены правительства в течение четырех месяцев есть юридическая возможность менять глав центральных органов исполнительной власти.

Расходы Госбюджета за прошедшие два месяца сильно снизились относительно плана

"Точно могу сказать, что я не буду держаться за кресло. Если будет понятно, что там нет химии и нет взаимного доверия или нет общего видения относительно тех планов реформ, которые я описывал, когда приходил на эту должность, то, конечно, я готов и сам уйти", — заявил глава Государственной таможенной службы.

Нефедов подчеркнул, что персональных амбиций у него нет.

"Это зависит от того, разделяют ли все то видение реформ на таможне, которое я предлагал. Если его не разделяют, то понятно, что оставаться ну просто никакого смысла нет", — добавил он.

Нефедов рассказал также, что на анонсированном премьер-министром Денисом Шмыгалем совещании с финансовым блоком, которое пройдет завтра, будет рассказывать "о том, что сделано, какие планы и что ожидается в ближайшее время".

Дубилет перечислил самые важные достижения правительства Гончарука

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Государственная таможенная служба Украины в январе-феврале текущего года провалила план таможенных поступлений в госбюджет, а также не ликвидировала полностью контрабанду.

По словам Зеленского, за два месяца текущего года невыполнение доходов госбюджета Украины составило почти 16 млрд грн, из которых 13 млрд грн - недопоступления от таможни.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал на 7 марта проведение совещания с финансовым блоком, в том числе и с руководителем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым, относительно провала таможенных поступлений в государственный бюджет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Таможня, Кабмин, Максим Нефедов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
02 Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
03 Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта
05 Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Чем сможем, поможем&quot;: Зеленский посетил завод &quot;АвтоКрАЗ&quot;
"Чем сможем, поможем": Зеленский посетил завод "АвтоКрАЗ"
В Кабмине рассказали, как будут &quot;спасать&quot; промышленность
В Кабмине рассказали, как будут "спасать" промышленность
Таможня ответила на заявления Зеленского
Таможня ответила на заявления Зеленского
TCL показала смартфоны с футуристичным дизайном
TCL показала смартфоны с футуристичным дизайном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь