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Дубилет перечислил самые важные достижения правительства Гончарука

Дубилет перечислил самые важные достижения правительства Гончарука
13:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Бывший министр Кабмина рассказал о главных достижениях своей команды в правительстве.

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет перечислил топ-50 проектов, которые вела его команда в правительстве Алексея Гончарука.

Об этом он сообщил в Facebook.

"В этом посте я кратко описываю топ-50 проектов, которые вела наша команда в Кабмине. В общей сложности около 50% своего времени я, как министр Кабмина, тратил на организационную "текучку" - проведение заседаний правительства, правительственных комитетов, совещаний, мониторинг задач и многое другое. Остальные 50% времени - это были проекты. Собственно, ради них в свое время я и пошел в Кабмин", - написал Дубилет.

Экс-министр подчеркнул, что некоторые из них из этих проектов завершены, некоторые - в процессе. Почти все они должны запуститься в этом году.

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Среди важнейших проектов Дубилет назвал: внедрение тотального электронного документооборота; оптимизация численности сотрудников районных государственных администраций; оценка численности населения Украины; борьба с теневым алкоголем; электронная акцизная марка; электронные больничные; запуск линии 112; централизация закупок и полиграф; упрощение для бизнеса общения с военкоматами; запрет на выплату зарплат и командировочных служащим наличными и другие.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 4 марта 2020 года отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила Премьер-министром Дениса Шмыгаля и утвердила предложенный им состав нового правительства. Новым министром Кабмина вместо Дубилета стал Олег Немчинов.

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В четверг, 5 марта, Шмыгаль заявил, что Дубилет останется в правительственной команде и вернется к работе после отдыха.

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Кабмин, Алексей Гончарук, Дмитрий Дубилет.
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