Милованов рассказал, что он не успел сделать на посту министра и чем займется после отставки

Новости Украины:Экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что не успел провести в должности реформу рынка труда.

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не исключает возможности вернуться в Киевскую школу экономики или работать в бизнесе.

Об этом он рассказал в интервью изданию Liga.net.

"Я еще не знаю, сейчас я нахожусь в академическом отпуске. У меня контракт с университетом в Питсбурге. Возможно, в Киевскую школу экономики вернусь", - сказал Милованов, отвечая на вопрос, чем планирует заниматься после работы в министерстве.

Он подчеркнул, что возможно будет рассматривать работу в бизнесе.

"Вероятно. Надо рассматривать отдельно каждый вариант. У нас здесь сформировалась очень мощная команда. Возможно, кого-то из них возьму с собой, если будет куда", - сказал Милованов.

Отвечая на вопрос, что Милованов как министр не успел сделать, он заявил:

"Рынок труда. Его нужно осовременить. У нас теневой рынок труда, особенно в IT, все работают как ФЛП, или вообще нелегально.

Но это на самом деле очень конкурентный рынок, люди строят хорошие карьеры, много инвестируют в образование, платят бешеные зарплаты. И этот рынок работает. А такие формальные рынки, как государственный, например, шахтеры, здесь беда", - заявил эксминистр

По мнению Милованова, перезагрузка рынка труда была бы одной из крупнейших поддержек для граждан.

"... Если бы здесь устроить систему, перезагрузить все это, то это, мне кажется, была бы одна из крупнейших поддержек людям. Они могли бы найти лучшую работу, научились бы быть более успешными и зарабатывать больше.

Посмотрите даже на мобильность населения. У нас есть законсервированные города, из которых никто никуда не выезжает и там совсем нет работы", - резюмирует эксминистр.

Как сообщалось, Верховная Рада официально отправила в отставку Кабинет министров Алексея Гончарука во время внеочередного заседания парламента в среду, 4 марта.