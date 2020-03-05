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Милованов рассказал, почему не согласился оставаться в новом правительстве

Милованов рассказал, почему не согласился оставаться в новом правительстве
11:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Экс-министр экономразвития Тимофей Милованов объяснил причины отказа от поста министра сельского хозяйства в новом правительстве.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не согласился оставаться в новом правительстве, поскольку считает, что сделал все от себя зависящее. Об этом он написал в Facebook.

"Спасибо всем! Я отказался от позиции министра (агро) в новом правительстве. О причинах скажу как экономист. Я и моя команда приходили с устоявшимся, жестким видением того, что должно делать Минэкономики, какие изменения должны происходить на рынках, и как достичь результатов, поставленных перед нами... Лично я сделал все от меня зависящее, чтобы запустить три рынка, которые дадут стране возможность развиваться. И при этом мы удержали курс, инфляцию, и рост зарплат. Это главное",- написал Милованов.

Он напомнил, что в стране начали создавать изменения, которые так давно были нужны Украине: рынок земли, изменения трудового законодательства, приватизация, смена коррумпированных руководителей госпредприятий, создание экосистемы для привлечения инвестиций.

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"Я верю в рыночную экономику и развитие институтов, в равные правила игры для всех и конкуренцию, в минимальное вмешательство государства в экономику. Сейчас происходит процесс трансформации. Изменения концептуальные и многоуровневые. Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов отойти в сторону и дать возможность новой команде реализовать свое видение (которое вполне возможно будет более успешным). В то же время, я искренне надеюсь, что важные реформы не будут свернуты", - подчеркнул Милованов.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР рассматривает вопрос о Кабинете министров. Депутаты поддержали отставку Премьер-министра Алексея Гончарука, который накануне подал соответствующее заявление. Отставка Премьер-министра означает автоматическую отставку всего состава правительства.

Президент Владимир Зеленский принимает участие во внеочередном заседании Верховной Рады, где будет рассматриваться вопрос Кабинета министров.

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Правительство, Кабмин, Алексей Гончарук, Тимофей Милованов.
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