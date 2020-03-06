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Кулеба рассказал, какие реформы проведут в МИД

Кулеба рассказал, какие реформы проведут в МИД
11:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Новоназначенный министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хочет усилить институт заместителей министра.

Новоназначенный глава МИД Дмитрий Кулеба намерен интегрировать работников низового звена во все процессы, усилить институт замминистров и сотрудничать с офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Офисом Президента.

Об этом он заявил в обращении к сотрудникам дипломатической службы, сообщает пресс-служба МИД.

"Прежде всего, я хочу, чтобы самым важным человеком в министерстве был не министр, а атташе. Человек, который снизу будет мотивировать людей, будет толкать вверх процессы и будет получать свою награду в виде карьерного роста. Работать по принципу, когда я раздаю поручения, — не мой стиль. Зато, я всегда жду, чтобы ко мне приходили и говорили: "А давайте сделаем вот это". Или "Вы мне нужны как министр для того, чтобы мы сделали это", - сказал Кулеба.

В этом контексте он посоветовал сотрудникам воспринимать министра как инструмент в руках каждого дипломата для достижения целей внешней политики Украины.

"Мне нужно, чтобы инициативы не сверху вниз спускались, а наоборот — шли снизу вверх. Возможно, я сейчас говорю вещи, которые могут показаться банальными, потому что они уже происходят в МИД. Но я прошу, чтобы кроме руководящего звена, во встречах министра принимали участие деск-офисеры. Люди, которые изучили предмет. И я хочу, чтобы такую же практику ввели заместители министра, руководители департаментов. То есть я хочу, чтобы человек низового звена был во всех процессах, был интегрирован в процесс, а не сидел взаперти в кабинете и выполнял поручения сверху", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он также высказался за усиление в МИД института заместителей министра, "чтобы их уровень был равен министру". По словам Кулебы, заместители министра будут пользоваться его полным доверием.

"Разговор с заместителем министра будет иметь такой же вес, как разговор с министром. Это будет касаться не только внутренних, но и международных встреч. Исключением будут лишь несколько стран, с учетом их внутренней ситуации. Но, в целом, еще раз подчеркиваю: получить встречу с заместителем министра — это то же самое, что встретиться со мной. Это правило мы будем внедрять", - акцентировал он.

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Кулеба также обратил внимание на то, что внешняя политика не существует в изоляции, поэтому МИД, безусловно, будет сотрудничать с офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, другими ведомствами и Офисом Президента.

Как сообщалось, 4 марта парламент утвердил новый состав Кабинета министров Украины, который возглавил Денис Шмыгаль. Бывший глава МИД Вадим Пристайко стал вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В свою очередь, Кулеба, который занимал эту должность, стал министром иностранных дел.

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МИД, Кабмин, Дмитрий Кулеба, Реформа МИД.
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