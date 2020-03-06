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Расходы Госбюджета за прошедшие два месяца сильно снизились относительно плана

Расходы Госбюджета за прошедшие два месяца сильно снизились относительно плана
14:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине расходы бюджета заметно упали за прошедшие 2 месяца, относительно ранее составленного плана.

За два месяца 2020 года расходы общего фонда Государственного бюджета меньше плана на 22 млрд грн.

Об этом сообщает Счетная палата. 

"За два месяца текущего года расходы общего фонда государственного бюджета не проведены более чем на 22 млрд грн. И значительная часть из этой суммы - средства на выплату льгот, субсидий и социальные выплаты", - заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан. 

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Он отметил, что уже второй месяц продолжается тенденция невыполнения плановых показателей бюджета.

"Расходы общего фонда в январе-феврале проведены на 22,2 млрд грн, или 14,5%, меньше плана. Более 30% - 7 млрд грн из непроведенных расходов - выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме и выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения", - сказал Пацкан.

Он добавил, что также не проведены расходы на 3,5 млрд грн (24,8% плана) на обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, закупку и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

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"Не начато выполнение 43 бюджетных программ на сумму 0,8 млрд гривен. В частности, не осуществлялись расходы для оказания финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям на сумму 0,2 млрд грн, доплат работникам за работу в зоне отчуждения и гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, - на 0,1 млрд гривен. По состоянию на 5 марта Государственной казначейской службе Украины для проведения расходов не представлено почти четверти паспортов бюджетных программ", - отметил Пацкан.

По его словам, меньше плана поступило налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 13,8 млрд грн (27%), акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров - на 2,4 млрд грн (24,8%). Финансирование общего фонда государственного бюджета осуществлялось прежде всего за счет государственных заимствований. Они составляли более 65 млрд грн. Хотя в планах была сумма на 20,5 млрд грн, или 24,0%, больше.

Как сообщалось ранее, на внеочередном заседании Верховной Рады Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два месяца нового года невыполнение госбюджета составило почти 16 млрд грн, 13 из которых - из-за недостаточных поступлений от таможни.

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Украина, Бюджет, Расходы, Финансы, Деньги.
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