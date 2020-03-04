"Таможню в нокаут": Зеленский не доволен работой ГТС

Новости Украины:Владимир Зеленский подверг критике работу Гостаможни.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал работу Государственной таможенной службы относительно борьбы с контрабандой.

Об этом президент заявил с трибуны Верховной Рады в среду.

"Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла. А нам расказывали о решительной и бескомпромиссной борьбе с контрабандой. Но на данный момент выглядит так, что контрабанда отправила таможню в нокаут", – заявил Зеленский.

Он назвал провалом недовыполнение плана поступлений от таможни за два месяца 2020 года: из почти 16 млрд грн недовыполнения госбюджета в январе-феврале 13 млрд грн – это недопоступления от таможни.

"Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а средства в казну", – отметил Зеленский.