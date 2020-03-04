Зеленский отметил достижения "правительства технократов"

Новости Украины:Зеленский отмечает, что у правительства есть достижения, но украинцам этого мало.

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что правительство под руководством Алексея Гончарука имеет определенные достижения в своей работе, но также и целый ряд ошибок, которые не могут устраивать граждан Украины.

Об этом Зеленский заявил, выступая в Верховной Раде в среду.

"Все прекрасно понимают: главный вопрос – это деятельность Кабинета министров Украины. Будем объективными – это правительство имеет достижения. Это снижение инфляции, учетные ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности игорный бизнес и нелегальные АЗС, это начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались все эти годы, это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике", - рассказал глава украинского государства.

В этом контексте он продолжил: "Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало".

По его словам, правительство Гончарука "было правительством новых лиц, но лиц мало, нужны новые мозги, новые сердца".