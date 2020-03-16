Таможня представила интерактивную карту закрытых и открытых КПВВ

Новости Украины:Таможня показала карту, на которой отметила все пункты пропуска.

Государственная таможенная служба Украины подготовила интерактивную карту, на которой отмечены все закрытые и открытые пункты пропуска на границах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Таможня подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска - закрытые и открытые, согласно распоряжению правительства по предотвращению заноса и распространения коронавируса Covid-19", - говорится в сообщении.

Красным цветом обозначены закрытые пункты пропуска, зеленым - открытые, отдельно обозначены те пункты, через которые приостановлено пешеходное сообщение.

Карта доступна по ссылке.

В ведомстве также напомнили, что в Украину из Польши можно добраться на автомобиле через ПП «Рава-Русская» и ООО «Краковец», из Словакии через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте. Самолетом, поездом или автобусом через эти страны в Украину попасть нельзя.

Из Венгрии в Украину можно попасть через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 17 марта 00 ч. 00 мин.), автобусом или самолетом. Из Молдовы - через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом или автобусом.

В Украину из Беларуси можно попасть через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом, а из России - через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом. Автомобильный ООО «Солотвино» пока закрыт.

В таможне отметили, что грузовых перевозок эти ограничения не касаются.

Напоминаем, в субботу 14 марта 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начнет действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года. А с 17 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 15 марта 2020 года Республика Польша закрыла свои границы, а Республика Молдова прекратила авиационное сообщение со странами Европы. С 13 марта 2020 года Словацкая Республика закрыла свои границы для иностранцев.