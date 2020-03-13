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Угроза коронавируса: Польша закрыла границы для иностранцев

Угроза коронавируса: Польша закрыла границы для иностранцев
22:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Польша официально закрыла границы для иностранных граждан.

В Польше принято решение о временном закрытии границ для иностранных граждан, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны.

"Перед лицом всемирной эпидемии или, собственно, пандемии, самые важные слова - безопасность и ответственность. Ответственное действие, которое может привести к тому, что мы минимизируем последствия этой пандемии. Поэтому мы решили ввести состояние эпидемической угрозы. Мы принимаем решение о временном восстановлении границ. Сначала на 10 дней", - заявил в пятницу премьер-министр страны Матеуш Моравецкий журналистам в Варшаве, сообщают СМИ.

По его словам, страна закрывает границы только для иностранцев, польским гражданам дорога домой открыта. Но каждый польский гражданин будет направлен на 14-дневный карантин по прибытии в страну.

Также с воскресенья будет приостановлено воздушное и железнодорожное сообщение.

Внутрипольское воздушное и автомобильное движение остается без изменений. Магазины будут открыты.

"Но с ночи с пятницы на субботу в Польше будет ограничена деятельность торговых галерей, а также деятельность баров и ресторанов. За пределами торговых галерей ограничения не действуют. Все магазины и пункты обслуживания, а также банки остаются открыты. Мы также приняли решение приостановить работу всех пабов, ресторанов, кафе, клубов и баров. Но все эти заведения могут по-прежнему предоставлять услуги "вынос", - сказал глава правительства.

Контроль при помощи тепловизоров и измерителей температуры осуществляют польские медицинские специалисты. При этом поляки ввели новшество - заполнение специальной карты, где необходимо указать различные данные, которые помогут осуществлять дальнейший контроль за путешественником. И если раньше в пунктах пропуска на польской стороне работали несколько полос движения, то в настоящее время - одна.

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Польша, Вирус, Коронавирус.
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