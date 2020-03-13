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Европейская пандемия: Румыния и Словакия ограничили въезд на свою территорию

Европейская пандемия: Румыния и Словакия ограничили въезд на свою территорию
11:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса Словакия и Румыния ввели ограничения на въезд на их территории.

Словацкая Республика и Румыния ввели ограничения с целью предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"По информации от словацкой стороны с 08.00 13 марта 2020 года на въезд в Словакию будут пропускаться только лица, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики, на выезд из Словакии - без ограничений. Водителей грузовых автомобилей ограничение не касается. Дополнительные режимные меры вводит и Румыния", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что через консультационный пункт "Порубное" от румынских пограничников ГПСУ получила информацию об условном разделении территорий стран Европы на зоны риска. Впрочем, согласно полученной информации, в настоящее время Украина в зоны риска не входит.

Как объяснили ГПСУ, если человек въезжает в Румынию из зоны риска, его направляют к представителям Минздрава для проведения проверочных мероприятий в карантинной зоне в течение 7 дней. Если лицо откажется от проверки, его не пропустят в страну, и он должен будет вернуться обратно.

По данным Госпогранслужбы, с 25 февраля украинские пограничники проверили уже более 1,76 млн граждан. В результате выявлены 40 человек с повышенной температурой, 18 из них изолированы для проведения медико-санитарных мероприятий.

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По данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 13 марта в мире коронавирусом заразились 128343 человека, погибли 4720, выздоровели 68324 человека.

В Украине подтверждены три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один в Житомирской.

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Румыния, Словакия, Госпогранслужба, Границы, Коронавирус.
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