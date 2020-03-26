Кабмин: Конфискованные медицинские костюмы, маски и перчатки передадут больницам

Кабинет министров внес изменения в порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда, и дал добро на бесплатную передачу в больницы медицинских лабораторных костюмов, масок, перчаток, респираторов, очков.
Соответствующее постановление "О внесении изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы" от 25 марта опубликовано на Правительственном портале.
"Водонепроницаемые лабораторные костюмы, перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые, перчатки неопудренные из нитрила, перчатки из других полимерных материалов, халаты изоляционные медицинские одноразовые, маски медицинские, очки защитные, щитки защитные, респираторы класса защиты не ниже FFP2, конфискованные в установленном порядке, безвозмездно передаются в учреждения здравоохранения", - говорится в решении.
Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продолжил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.
По данным Минздрава, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.