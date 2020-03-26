Кабмин: Конфискованные медицинские костюмы, маски и перчатки передадут больницам

Новости Украины:В связи с большими объемами конфискованных медицинских изделий Кабмин ввел изменения в порядок распоряжения конфискатом.

Кабинет министров внес изменения в порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда, и дал добро на бесплатную передачу в больницы медицинских лабораторных костюмов, масок, перчаток, респираторов, очков.

Соответствующее постановление "О внесении изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы" от 25 марта опубликовано на Правительственном портале.

"Водонепроницаемые лабораторные костюмы, перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые, перчатки неопудренные из нитрила, перчатки из других полимерных материалов, халаты изоляционные медицинские одноразовые, маски медицинские, очки защитные, щитки защитные, респираторы класса защиты не ниже FFP2, конфискованные в установленном порядке, безвозмездно передаются в учреждения здравоохранения", - говорится в решении.

Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продолжил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

Напомним: