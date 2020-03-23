На Волыни таможенники остановили вывоз 40 тысяч медицинских халатов

Новости Украины:На Волыни пытались незаконно вывезти из Украины почти 40 тысяч медицинских халатов стоимостью около 42 тысячи евро.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Волынской области предупредили попытку незаконного вывоза из страны партии медицинских халатов.

"Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы сделки пытались вывезти продукцию за рубеж, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине.

Стоимость задержанной партии оценивается в почти 42 тысячи евро. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, Государственная таможенная служба остановила попытки контрабанды 135 тыс. масок разных видов из Украины.