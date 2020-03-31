На границе с Россией выявили двух нарушителей самоизоляции

Новости Украины:На границе с Российской Федерацией, в пунктах пропуска "Юнаковка" и "Плетеневка", сотрудники Госпогранслужбы снова обнаружили нарушителей карантина.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска "Юнаковка" и "Плетеневка" на границе с Российской Федерацией вновь обнаружили нарушителей карантина, сообщает пресс-служба ведомства.

"Двое граждан Украины 1982 и 1964 рождения, на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательной самоизоляции", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В пресс-службе напомнили, что аналогичные правонарушения были выявлены 27 и 29 марта.

Сотрудники Госпогранслужбы уведомили о выявленных правонарушениях сотрудников Национальной полиции и составили административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

В Госпогранслужбе напоминают, что нарушение правил по карантину людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тыс. грн.

Напомним, 29 марта Кабмин принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.