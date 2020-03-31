В Украину за сутки вернулись еще почти 5 тысяч граждан

Новости Украины:За минувшие сутки из-за пандемии коронавируса в Украину вернулись еще почти 5 тыс. граждан.

В понедельник, 30 марта, количество пропускных операций на границе Украины уменьшилось до 10 тыс., в частности около 4,8 тыс. украинцев вернулись на Родину, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили 10 тыс. пропускных операций. Почти половина их - около 4,8 тыс. - это пропуск граждан Украины из-за рубежа. Эти показатели существенно уменьшились по сравнению с предыдущими сутками. Утром 31 марта в пунктах пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины во вторник утром.

В понедельник 1,3 тыс. человек прибыли на пункты пропуска без собственного транспорта, и для их перевозки при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС.

Помимо этого за прошедшие сутки выехали из Украины почти 4 тыс. человек, в том числе 1.3 тыс. иностранцев.

Также пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6.1 тыс. человек.

"По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - отмечает Госпогранслужба.

Также в соответствии с решением правительства Украины об обязательной обсервации (изоляции) в течение 14 дней после пересечения государственной границы из аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.) пассажиры авиарейсов из Катара были направлены в определенные специализированные учреждения.

Напомним:

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, с 27 марта полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с Евросоюзом.

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В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 144 698 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.