На Волыни у мужчины диагностировали коронавирус посмертно

Новости Украины:На Волыни у скончавшегося 29 марта мужчины подтвердился коронавирус.

За последние сутки на территории Волынской области посмертно выявлен один случай заболевания коронавирусом, сообщают в Волынской областной государственной администрации.

"Поэтому, по состоянию на 10:00 31 марта 2020г на Волыни зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции. Один случай выявлен посмертно. В частности, на Волыни у мужчины, который умер 29 марта, 30 марта 2020г года лабораторные исследования подтвердили коронавирус. Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония", чувствовал себя удовлетворительно. Смерть наступила в результате сердечного приступа", - сообщается на сайте Волынской ОГА во вторник.

С подозрением на коронавирусную инфекцию в области в настоящее время находится 10 человек. Образцы биологического материала от данных лиц находятся на исследовании в вирусологической лаборатории ГУ "Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины".

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

По состоянию на утро количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 по всему миру составляет 788 041, число смертей - 37 877, а выздоровели сейчас уже 166 411 человек.