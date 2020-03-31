Скачать
Вторник, 31.03.2020
Шмыгаль: С апреля медикам в Украине увеличат оплату труда
Шмыгаль: С апреля медикам в Украине увеличат оплату труда
COVID-19: Минздрав уточнил, кого точно будут госпитализировать
COVID-19: Минздрав уточнил, кого точно будут госпитализировать
Роналду может покинуть Ювентус из-за коронавируса
Роналду может покинуть Ювентус из-за коронавируса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 апреля

На Волыни у мужчины диагностировали коронавирус посмертно

На Волыни у мужчины диагностировали коронавирус посмертно
14:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:На Волыни у скончавшегося 29 марта мужчины подтвердился коронавирус.

За последние сутки на территории Волынской области посмертно выявлен один случай заболевания коронавирусом, сообщают в Волынской областной государственной администрации.

"Поэтому, по состоянию на 10:00 31 марта 2020г на Волыни зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции. Один случай выявлен посмертно. В частности, на Волыни у мужчины, который умер 29 марта, 30 марта 2020г года лабораторные исследования подтвердили коронавирус. Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония", чувствовал себя удовлетворительно. Смерть наступила в результате сердечного приступа", - сообщается на сайте Волынской ОГА во вторник.

С подозрением на коронавирусную инфекцию в области в настоящее время находится 10 человек. Образцы биологического материала от данных лиц находятся на исследовании в вирусологической лаборатории ГУ "Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины".

В Виннице разработали первый в стране протокол лечения от СOVID-19

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

По состоянию на утро количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 по всему миру составляет 788 041, число смертей - 37 877, а выздоровели сейчас уже 166 411 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Волынская область, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Правильное питание: вещи, которые не желательно делать после еды
02 Индексация пенсий может состояться уже в апреле
03 Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо
04 Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать
05 Рада проголосовала за "антиколомойский" законопроект: что это означает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Виннице разработали первый в стране протокол лечения от СOVID-19
В Виннице разработали собственный протокол лечения от СOVID-19
Аваков: Карантин в Украине продлится минимум 2 месяца, как в Европе
Аваков: Карантин в Украине продлится минимум 2 месяца, как в Европе
В Раде блокируют подписание закона о рынке земли: появились два проекта постановлений
В Раде хотят отменить закон о рынке земли
Премьеры &quot;Морбиуса&quot; и &quot;Охотников за привидениями&quot; перенесли: какие еще фильмы не стоит ожидать в 2020 году
Премьеры "Морбиуса" и "Охотников за привидениями" перенесли: какие еще фильмы не стоит ожидать в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь