Пандемия в Британии: За сутки от коронавируса умерли около 400 человек

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Британии за сутки зафиксировали до 400 летальных случаев от болезни.

В Великобритании за последние сутки от коронавируса скончались 393 человека.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

Чиновники подтвердили, что количество смертей выросло до 1 тыс. 808 человек. За последние сутки умерли 393 человека, но это люди, которые ушли из жизни не в больницах, а дома.

Количество инфицированных за последние 24 часа выросло на 3 тыс. 9 человек.

На сегодняшний день коронавирус обнаружен у 25 тыс. 150 человек.

По состоянию на 31 марта в Британии тесты были взяты у 143 тыс. 186 человек.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.