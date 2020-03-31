В Испании от COVID-19 умерли более 8 тыс человек и около 94 тыс заражены (Фото, Видео)

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Испании уже более 94 000 человек заражены и более 8 100 человек умерли от заболевания.

Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 849 человек, в общем погибли более 8,1 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает издание El Pais.

Общее количество заразившихся коронавируса, уже достигло более 94 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили более 9 222 новых случая инфицирования.

С начала эпидемии умерли 8 189 человек (в том числе за сутки — 849), а 19 259 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 5 607 человек.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (27,5 тысяч человек) и Каталония (18,7 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (34 случая) и Мелилья.

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 31 de marzo: Confirmados 94.417

En UCI 5.607

Fallecidos 8.189

Curados 19.259 Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/mir7jEvu8R — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 31, 2020

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 31 марта.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.