Пандемия COVID-19: В Израиле количество зараженных поднялось до 5 тыс человек

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Израиле количество зараженных заметно поднялось до пяти тысяч человек.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Израиле достигло 4831 человек, 83 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Haaretz.

"На сегодняшний день 4831 израильтянин дал положительный результат на коронавирус, при этом подавляющее большинство случаев проходит легко и 161 человек уже выздоровели", - пишут в издании.

Однако сообщается, что на данный момент 17 пациентов умерли, а 83 находятся в тяжелом состоянии.

Один израильский турист умер в Италии.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.