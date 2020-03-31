Пандемия COVID-19: В Израиле количество зараженных поднялось до 5 тыс человек

Общее количество заразившихся коронавирусом в Израиле достигло 4831 человек, 83 пациента находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Haaretz.
"На сегодняшний день 4831 израильтянин дал положительный результат на коронавирус, при этом подавляющее большинство случаев проходит легко и 161 человек уже выздоровели", - пишут в издании.
Однако сообщается, что на данный момент 17 пациентов умерли, а 83 находятся в тяжелом состоянии.
Один израильский турист умер в Италии.
Напомним:
По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.
В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.
Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.